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Зеленский открыл новый фронт на Западе: "путинисты" переходят в наступление

Зеленский открыл новый фронт на Западе: "путинисты" переходят в наступление

Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о провале контрнаступления и срочного строительства оборонительных сооружений повергли в шок всех тех западных пропагандистов, которые на протяжении почти двух лет с пеной у рта доказывали, что «Украина побеждает Россию».

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