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Царьград

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Бензин возвращается в Россию: ФАС нашёл виновников? Новак – о ситуации с топливом

Бензин возвращается в Россию: ФАС нашёл виновников? Новак – о ситуации с топливом

Ситуация с топливом в России, по словам вице-премьера России Александра Новака, выравнивается. Бензин постепенно возвращается на АЗС в России после того, как правительство предприняло некоторые шаги к исправлению ситуации.

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