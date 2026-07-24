Ночной заплыв по Волге пройдет в Нижнем Новгороде

Ночной заплыв по Волге, заплывы на открытой воде на 10 и 30 километров — такими новыми ультрамарафонскими дистанциями удивит зрителей юбилейный десятый заплыв X‑WATERS Волга, который состоится 25 и 26 июля в Нижнем Новгороде.
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