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Нижегородская правда

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Ночной заплыв по Волге пройдет в Нижнем Новгороде

Ночной заплыв по Волге пройдет в Нижнем Новгороде

Ночной заплыв по Волге, заплывы на открытой воде на 10 и 30 километров — такими новыми ультрамарафонскими дистанциями удивит зрителей юбилейный десятый заплыв X‑WATERS Волга, который состоится 25 и 26 июля в Нижнем Новгороде.

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