Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

«Спасибо, Криштиану». ФИФА выложила видео с лучшими моментами Роналду на ЧМ

«Спасибо, Криштиану». ФИФА выложила видео с лучшими моментами Роналду на ЧМ

ФИФА поблагодарила Криштиану Роналду за яркие моменты на чемпионатах мира. После вылета сборной Португалии от Марокко (0:1) на стадии 1/4 финала ЧМ-2022 в инстаграме ФИФА появилось видео с голами Роналду на чемпионатах мира, а также с яркими моментами с его участием.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх