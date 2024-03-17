Путин оценил работу избиркомов на выборах президента России

Небольшое количество жалоб на голосование на выборах президента говорит о качестве работы избиркомов, заявил Владимир Путин во время встречи с участниками своего предвыборного штаба в московском Гостином дворе.
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