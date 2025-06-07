Лавров пожелал новому главе МИД Абхазии успехов на его посту

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал главе МИД Абхазии Олегу Барцицу успехов на новом посту и напомнил о стабильном увеличении товарооборота между странами в годы работы министра торгпредом республики в России.
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