В Кузбассе ликвидируют одну из исправительных колоний

В Белово Кемеровской области закроют и ликвидируют исправительную колонию строгого режима №44.Telegram-канал «Белово Сегодня» со ссылкой на пресс-службу УФСИН Кузбасса сообщает, что приказом Минюста ее решено убрать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии