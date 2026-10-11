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В России предложили закрепить 31 декабря как постоянный выходной день

В России предложили закрепить 31 декабря как постоянный выходной день

Из Общественной палаты РФ прилетели новости, которые согреют душу каждому работающему человеку. Общественники выступили с инициативой раз и навсегда закрепить в Трудовом кодексе 31 декабря как официальный нерабочий день.

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