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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газзаев после 4:0 с Сербией: «Головин заматерел – тонкие передачи, ведет игру. У нас качественная креативная группа. Вырисовывается новая сборная» 

— Что-то насторожило в игре нашей команды? — Да нет. Все в целом понравилось. Хорошее качество футбола.

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