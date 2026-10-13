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Царьград

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На Кубани открыли две модельные библиотеки за 7 млрд рублей

На Кубани открыли две модельные библиотеки за 7 млрд рублей

В Краснодарском крае после модернизации открылись модельные библиотеки в Анапе и Славянске-на-Кубани, их общее число в регионе достигло 23.

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