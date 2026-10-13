На Кубани открыли две модельные библиотеки за 7 млрд рублей

В Краснодарском крае после модернизации открылись модельные библиотеки в Анапе и Славянске-на-Кубани, их общее число в регионе достигло 23.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Срочный сбор в Кр...
- ЮГ Армения вошла в т...
- "Яйца покажутся ц...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым