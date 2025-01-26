Косачев: проведение выборов в Белоруссии организовано на пятерку с плюсом

Проведение президентских выборов в Белоруссии организовано "на пятерку с плюсом". Такую оценку ходу электорального процесса в стране дал вице-спикер Совета Федерации, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Константин Косачев, его слова приводит ТАСС.
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