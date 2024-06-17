В Тамбове на 8 лет осудили иностранца за незаконный оборот наркотиков

В Тамбове перед судом предстал 28-летний гражданин Республики Узбекистан. Он признан виновным в пяти покушениях на незаконный сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах, передаёт региональная прокуратура.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии