БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Малк
    Просто эти пресловутые "главы диаспор" привыкли, что они в регионах "пуп Земли", потому как башляют всем подряд. Как ..."ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...
  • татьяна кирк
    На всех этих подонков не хватит " бастрыкиных" с "хинштейнов".А мы тут можем писать хоть до второго пришествия.  Меня..."ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...
  • Валерий Каулин
    Странно, что проблему стараются перевести на региональный уровень! Интересно, как законодательно объяснить существова..."ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...

Последняя воля Зеленского. Украинский политик сравнил Киев 2023-го с Берлином 1945-го

Последняя воля Зеленского. Украинский политик сравнил Киев 2023-го с Берлином 1945-го

Владимир Олейник: с Залужным стали работать серьезные политтехнологи Павел Еськов На фото: президент Украины Владимир Зеленский (в центре) и главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный (справа) (Фото: Kherson Region Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press) Материал комментируют: Владимир Олейник Главком ВСУ Валерий Залужный, по сути, опроверг слова верховного главнокомандующего Владимира Зеленского о необходимости поставить под ружье дополнительно 500 тыс.

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