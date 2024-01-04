Последняя воля Зеленского. Украинский политик сравнил Киев 2023-го с Берлином 1945-го

Владимир Олейник: с Залужным стали работать серьезные политтехнологи Павел Еськов На фото: президент Украины Владимир Зеленский (в центре) и главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный (справа) (Фото: Kherson Region Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press) Материал комментируют: Владимир Олейник Главком ВСУ Валерий Залужный, по сути, опроверг слова верховного главнокомандующего Владимира Зеленского о необходимости поставить под ружье дополнительно 500 тыс.