Юрий Ильинов

Рогов заявил о зачистке села Дорожнянка в Запорожской области от ВСУ СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Российские войска выбили украинских боевиков и зачистили село Дорожнянка на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Наши войска выбили врага и зачистили от него село Дорожнянка, расположенное южнее города Гуляйполе, который пока еще находится под оккупацией украинских войск», — сказал Рогов. Город Гуляйполе расположен в Пологовском районе Запорожской области и находится под оккупацией ВСУ. В сентябре губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал РИА Новости, что вооруженные силы РФ находятся уже на окраине города Гуляйполе. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.