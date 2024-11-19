Приоритет ямальского бюджета

На ближайшие три года в числе основных приоритетов проекта ямальского бюджета остаются безусловное выполнение социальных обязательств перед жителями, поддержка бойцов СВО и их близких, дальнейшее развитие региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии