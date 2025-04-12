МИД: более 60 раз Украина нарушила мораторий на удары по энергообъектам

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько С момента соглашения о 30-дневном моратории на атаки по по энергетической инфраструктуре РФ и Украины, Киев нарушил его более 60 раз, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
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