Завершился слет поисковых юнармейских отрядов в Красноярском крае

В течение нескольких дней юноши и девушки отрабатывали навыки поисковой работы, туристической подготовки, оказания первой помощи и осваивали военную археологию.
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