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Завершился слет поисковых юнармейских отрядов в Красноярском крае

Завершился слет поисковых юнармейских отрядов в Красноярском крае

В течение нескольких дней юноши и девушки отрабатывали навыки поисковой работы, туристической подготовки, оказания первой помощи и осваивали военную археологию.

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