© ShutterstockНасилие над мужчинами в обществе до сих пор нередко воспринимают как шутку или проявление страсти, хотя аналогичное поведение со стороны мужчины вызвало бы серьезное осуждение.
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