Кросби забил 600-й гол в НХЛ. Среди действующих игроков эту отметку преодолел лишь Овечкин

Форвард «Питтсбурга» реализовал большинство в матче с «Ютой» (1:3, после 2-го периода). Среди действующих игроков отметку в 600 голов преодолел лишь капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, на счету которого 868 шайб.