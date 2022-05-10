ATP планирует не начислять рейтинговые очки теннисистам за "Уимблдон"

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) планирует не начислять рейтинговые очки спортсменам за участие в турнире серии Большого шлема "Уимблдон" в ответ на решение его организаторов не допускать игроков из России и Белоруссии на соревнования.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) планирует не начислять рейтинговые очки спортсменам за участие в турнире серии Большого шлема "Уимблдон" в ответ на решение его организаторов не допускать игроков из России и Белоруссии на соревнования.
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