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ATP планирует не начислять рейтинговые очки теннисистам за "Уимблдон"

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) планирует не начислять рейтинговые очки спортсменам за участие в турнире серии Большого шлема "Уимблдон" в ответ на решение его организаторов не допускать игроков из России и Белоруссии на соревнования.

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