Экс-игрок ЦСКА Пономарев назвал нормальным рекордный трансфер "Спартака"

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью "Газеты.Ru" заявил, что не имеет ничего против против трат столичного "Спартака", который усилился нападающим сборной Тринидада и Тобаго Ливаем Гарсией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии