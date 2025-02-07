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Экс-игрок ЦСКА Пономарев назвал нормальным рекордный трансфер "Спартака"

Экс-игрок ЦСКА Пономарев назвал нормальным рекордный трансфер "Спартака"

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью "Газеты.Ru" заявил, что не имеет ничего против против трат столичного "Спартака", который усилился нападающим сборной Тринидада и Тобаго Ливаем Гарсией.

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