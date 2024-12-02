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За рулем

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Горящий автобус с пассажирами едва не свалился с эстакады (видео)

Горящий автобус с пассажирами едва не свалился с эстакады (видео)

Неприятный инцидент с пассажирским транспортом зафиксирован на прошлой неделе в Перми. Как сообщила пресс-служба МЧС в четверг 28 ноября, двигавшийся по маршруту городской автобус загорелся прямо во время движения.

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