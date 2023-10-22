Психологи выяснили, в каком вопросе женщины чаще всего врут друг другу

Вредные советы по стрижке, которые женщины дают другим женщинам, могут быть результатом внутриполовой конкуренции и стремления снизить их физическую привлекательность в глазах мужчин, утверждают австралийские ученые из Университета Чарльза Стерта.
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