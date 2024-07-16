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Орлов о «Зените»: «Семак сейчас говорит, что нужен силовой центрфорвард. А почему у испанцев его нет? Кейн, Лукаку, Левандовски – не сработали, футбол-то другой стал»

«Семак сейчас говорит, что нужен силовой центральный нападающий. А почему у испанцев его нет? Кейн у Англии не сработал, Лукаку у Бельгии – не сработал, Левандовски у Польши – то же самое.

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