Сегодня новоаннинцы пишут "Диктант Победы" На очной площадке в центре молодёжи свои знания по истории будут проверять более 30 человек.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сегодня новоаннинцы пишут "Диктант Победы" На очной площадке в центре молодёжи свои знания по истории будут проверять более 30 человек.