В Амстердаме четыре человека пострадали при нападении с ножом у вокзала

У Центрального вокзала Амстердама неизвестный с ножом напал на людей, сообщает De Telegraaf.Газета уточняет, что инцидент произошел около 19:30 (20:30 мск) за зданием вокзала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Медведев: внедрен...
- Трамп подписал ук...
- ДГ Трамп заявил о вз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым