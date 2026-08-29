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Газета.ру

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В Амстердаме четыре человека пострадали при нападении с ножом у вокзала

В Амстердаме четыре человека пострадали при нападении с ножом у вокзала

У Центрального вокзала Амстердама неизвестный с ножом напал на людей, сообщает De Telegraaf.Газета уточняет, что инцидент произошел около 19:30 (20:30 мск) за зданием вокзала.

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