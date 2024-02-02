@ Patrick Post/AP/ТАСС Tекст: Дмитрий Бавырин Международный суд в Гааге, вокруг которого украинская власть выстроила культ, отверг почти все обвинения Киева в адрес Москвы, включая ключевые из них, которые касаются донбасского ополчения, прав человека в Крыму и крушения «Боинга» рейса МН17.