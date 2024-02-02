Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 515 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Никто Мишустина не заменит, профессионал своего дела, умение искать компромисс с людьми!!!Михаил Мишустин м...
  • Олег Самойлов
    В сороковые - это когда? В 1949? Запросто поверю!  Помнить должен четко!Реалии Союза: как...
  • виктор матвеев
    Я там жил в 40-е, 50-е, 60-е, 70-е и 80-е и был счастлив, несчастливы были только антисоветские ублюдки исходившие бе...Реалии Союза: как...

Украину отвергла даже Гаага

Украину отвергла даже Гаага

@ Patrick Post/AP/ТАСС Tекст: Дмитрий Бавырин Международный суд в Гааге, вокруг которого украинская власть выстроила культ, отверг почти все обвинения Киева в адрес Москвы, включая ключевые из них, которые касаются донбасского ополчения, прав человека в Крыму и крушения «Боинга» рейса МН17.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх