@ Patrick Post/AP/ТАСС Tекст: Дмитрий Бавырин Международный суд в Гааге, вокруг которого украинская власть выстроила культ, отверг почти все обвинения Киева в адрес Москвы, включая ключевые из них, которые касаются донбасского ополчения, прав человека в Крыму и крушения «Боинга» рейса МН17.
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