Захарова: Россия не вмешивается во внутреннюю жизнь и выборы в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва не вмешивается ни в выборы в США, ни в их внутреннюю жизнь, пусть разбираются в своей истории сами.
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