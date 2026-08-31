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SPLETNIK

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Новак Джокович расплакался после того, как впервые в карьере проиграл в первом круге турнира US Open

Новак Джокович расплакался после того, как впервые в карьере проиграл в первом круге турнира US Open

39-летний легендарный сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере проиграл в первом круге US Open (Открытого чемпионата США по теннису).

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