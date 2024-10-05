Ежедневно в Симферополе происходит около десяти ДТП

В крымской столице самая сложная ситуация с аварийностью среди всех регионов полуострова. В среднем за сутки в городе происходит свыше 10 аварий, из них большая часть с материальным ущербом и одно ДТП с пострадавшими.
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