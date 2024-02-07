В Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel возвращаются подушки безопасности. АвтоВАЗ перешел на комплектующие от нового поставщика в рекордные сроки

Мы уже писали о том, что с конвейера АвтоВАЗа начала сходить Lada Vesta, укомплектованная подушками безопасности, а сейчас глава Волжского автозавода Максим Соколов рассказал, как это произошло и когда они появятся в других машинах Lada.
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