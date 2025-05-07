Фаршируем перцы по-кавказски: особый соус и более насыщенный вкус

Фаршированные по-кавказски перцы готовятся чуть иначе, чем принято в средней полосе. Делаются они, как правило, сразу вместе с фрикадельками в одной посуде, с добавлением густого соуса из аджики с чесноком.
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