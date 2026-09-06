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Царьград

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"Для меня – святой праздник": тысячи человек вышли на Общемосковский крестный ход

"Для меня – святой праздник": тысячи человек вышли на Общемосковский крестный ход

Телеканал "Царьград" ведёт прямую трансляцию Общемосковского крестного хода 6 сентября .Тысячи православных верующих принимают участие 6 сентября 2026 года в Общемосковском крестном ходе в столице.

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