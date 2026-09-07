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Регионы России

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Отмена рейсов Hanoi — Москва вызвала задержки российских туристов

Отмена рейсов Hanoi — Москва вызвала задержки российских туристов

Сотни российских граждан оказались задержанными в аэропорту Ханоя из-за отмены рейсов авиакомпании Vietnam Airlines по маршруту Ханой — Москва, запланированных на 6 и 7 сентября.

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