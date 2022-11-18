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Рублев о камбэке против Циципаса: «Я не сдавался, продолжал бороться, продолжал играть»

Андрей Рублев прокомментировал выход в полуфинал итогового турнира ATP. Он обыграл Стефаноса Циципаса – 3:6, 6:3, 6:2.

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