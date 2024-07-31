Центральный банк Италии представил протокол разрешенного консенсуса на основе DLT

Итальянский регулятор присоединился к гонке в создании цифровых валют центральных банков (CBDC). Банк Италии представил амбициозный проект, основанный на модифицированном протоколе FBFT, который обещает повысить конфиденциальность валидаторов и эффективность платежей.
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