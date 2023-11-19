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Как пять преступников Сибири «смыли» кровь жертв со своих рук, записавшись на спецоперацию

Как пять преступников Сибири «смыли» кровь жертв со своих рук, записавшись на спецоперацию

Как пять преступников Сибири «смыли» кровь жертв со своих рук, записавшись на спецоперацию Елена ВайленкоС самого начала идеи набирать участников СВО из мест заключения вызывали сомнения относительно возможных последствий.

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