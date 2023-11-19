Как пять преступников Сибири «смыли» кровь жертв со своих рук, записавшись на спецоперацию Елена ВайленкоС самого начала идеи набирать участников СВО из мест заключения вызывали сомнения относительно возможных последствий.
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