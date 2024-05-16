В Грузии обвинили глав МИД стран ЕС в содействии попытке госпереворота

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил министров иностранных дел Исландии, Литвы и Эстонии, принявших участие в митинге против закона об иноагентах в Тбилиси, в попытке свержения власти в Грузии.
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