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Царьград

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Екатерина Тархова призналась в убийстве экс-мэра Самары

Екатерина Тархова призналась в убийстве экс-мэра Самары

В Самарском суде рассматривается громкое дело об убийстве экс-мэра Виктора Тархова и его жены. Их внучка Екатерина и предполагаемый сообщник Дмитрий Метревели подозреваются в жестоком преступлении.

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