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Пятый канал

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Мозг не любит беспорядок? Почему после уборки становится легче думать

Мозг не любит беспорядок? Почему после уборки становится легче думать

Почему после уборки в комнате становится легче сосредоточиться? Иногда достаточно разложить вещи по местам, убрать лишние предметы со стола и избавиться от визуального хаоса — работать или заниматься домашними делами сразу становится проще.

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