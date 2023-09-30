«Недаром помнит вся Россия...»

Эти слова про «день Бородина» мы помним с детства. Но что же это был за день, воспетый Лермонтовым и свято хранимый в памяти нашего народа?То был день небывалого по ожесточению сражения, день кровавой тризны, в котором решалась судьба нашей армии, Москвы и самой России; день как бы последнего вздоха.
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