БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Svetlana Kuzmina
    Если немцам этот трубопровод нужен, то пусть чинят его своими силами и нас это не должно касаться.В бундестаге внез...
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«Недаром помнит вся Россия...»

«Недаром помнит вся Россия...»

Эти слова про «день Бородина» мы помним с детства. Но что же это был за день, воспетый Лермонтовым и свято хранимый в памяти нашего народа?То был день небывалого по ожесточению сражения, день кровавой тризны, в котором решалась судьба нашей армии, Москвы и самой России; день как бы последнего вздоха.

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