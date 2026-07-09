Турция не исключает передачу российской ЗРС С-400 одной из монархий залива Российские системы С-400, стоящие на вооружении ВС Турции, могут быть переданы в одну из .
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Турция не исключает передачу российской ЗРС С-400 одной из монархий залива Российские системы С-400, стоящие на вооружении ВС Турции, могут быть переданы в одну из .
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