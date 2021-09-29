Двоеженец. Что делать, если у мужа есть вторая семья

Позитив для оптимистовПолитикаДвоеженец. Что делать, если у мужа есть вторая семья Полина Иванушкина Фото: www.globallookpress.com Сырников жил на два дома. В законном браке.Вернуться к статье203НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаСдохнуть.Nataly20 лет жил в таком ритме Сырников пусть и дальше живёт)))))Элина МорозоваДа он бы и рад, да только любовница не хочет))Natalyсмешно 20 лет хотела а на 21-й год перехотелось, какая внезапная неожиданность однако- ПЕЧАЛЬКА приключилась)))))хи-хи-ха-хаМайя MajaЗначит причина проста - нашелся кто-то еще))))Natalyесли ты про любовницу говоришь, то почему нашелся? скорее всего и был или были ни за что не поверю , что женщина 20 лет простояла у окошка роняя слезки в ожидание того кто раз в месяц заедет с ней в кровати покувыркается разок и исчезнет опять на месяц другой а каже эмоциональная близость а взаимопомощь? Эта любовница, что даже гриппом не болела ни разу за 20 лет в магазины и аптеки для нее кто бегал, только старенькая мамочка и сердобольная соседушка по лестничной площадке?)))) вот уж ха-ха так ха хаМайя MajaТогда это никак нельзя назвать семьей изначально. Это свободные отношения и ничего более. Если честно я вообще не верю. что в данном случае это могло длиться 20 лет. Что у них вообще терпения хватило жить так. Это полный нонсенс. Ждать 20 лет у моря погоды?))) Нет, конечно она ждала только от него ребенка (любофф ведь и все такое...), понятное дело)))) Но теперь ей он не нужен, что тут не сходится?Nataly))) смешно, ну, надо же какие страсти мордасти. а как же мусульмане по 4 жены имеют по закону и в таком ритме веками живут хлеб жуют и не тужат и с головой дружат))))) ха-ха-хаОльга Лосеватам устраивает жен, другой менталитет. А тут этот с***ный гобель обманывает жену и сына. Я б сажала таких!Natalyладно пусть жену он обманывает( как вы считаете). а сына то в чём обманул?Natalyзачем сажать? просто гнать и забывать этого яйцетряса, предварительно по возможности обобрав его до ниточки максимум компенсирвать моральный ущерб материальным. можно ещё и подставить его так, что бы на всю жизнь запомнил, что женщины обид и унижений не прощают.Natalyбольшинство людей убеждены, что подлинно любить можно только одного человека. А любовь к двум, к трём и более людям не возможна в принципе. По крайней мере половая. Христианская, родственная - это пожалуйста, это даже норматив. Но половая, романтичекая любовь должна быть только к одному человеку и лучше пожизненно. Как по мне это странное пожелание. И жизнь показывает, что, по крайней мере, последовательно, сторонники представлений о любви к одному человеку совершенно искренне любят сначала одного, а потом другого, третьего и т.д. И почти все это считают нормальным. Т.е. влюбился (ась) и разлюбил (а) - это нормально. Последовательно - это грустно, но допустимо, главное, чтобы не захотелось любить двух одновременно. Это плохо. Не допустимо. Правда, есть в этом какой-то моментик непоследовательности. Особенно, если учесть, что каждому искренне клянутся в вечной любви...в мире ислама, где нормой считается полигиния? Любит ли мусульманин своих жен? Или только пользуется? Или все-таки любит? А что если он какой-то из них отдает предпочтение не по старшинству, а по меньшинству, т.е. самой последней? Это как-то обижает других жён? А почему это должно их беспокоить? Особенно, если муж их хорошо содержит, а их собственная сексуальность не настолько высокая? Из-за конкуренции? Часто говорят, что информация, что твой любимый человек полюбил ещё кого-то, ударяет, прежде всего, по самооценке. Т.е. все дело не в любви, а в том, что уцепившийся за единолюбовие человек, просто с помощью моноамории пытается сам себя обмануть? И "решить" таким образом внутренние проблемы со своей романтической и сексуальной самооценкой? Для него любовь скрыто несет функцию важнейшую фукцию: постоянно убеждать в том, что "ты на свете всех милее, всех румяней и белее"? Что он (она), все-таки, классные и их выбрали среди множества других, которые, следовательно, менее классных? А про любовь ли половую это вообще? Может это, все-таки, о к любви себе или о проблемах в любви детско-родительской, братско-сестринской? Есть еще однин аспект. Как мы знаем, конкуренция в экономике - хороший стимул для постоянного совершенстования, роста, развития. Тогда может моноамория - это разновидность любовной мапонополии, как многамия - разновидность брачной монополии? А зачем нужна монополия в экономике? Для получения сверхприбылей. Ага... Видимо в любви и браке она нужна для того же самого. Хочется получить монополию на этого человека. Знать и радоваться тому, что он всецело принадлежит мне. Весь с потрохами и какашками. Хорошо, это пойму, но зачем это тогда, когда уже пропало желание пользваться им для любви и секса? Использовать для других целей? Для этого нужна моноамория?! Для того, чтобы исправно борщи варила или зарплату всю домой приносил? Это точно о любви?Валентин ПоляковСтрого говоря он не двоеженец, хотя с этим можно поспорить: одна – законная жена, вторая – бесправная любовница. Как и с противопоставлением законного брака... и любви! А почему там и там не по любви? Ведь любовь бывает такой разной! Плохо, что один сын и одна дочь. Плохо и то, что любовница предъявила ультиматум, разрушив эту идиллию...Элина МорозоваИдиллия только для него. А для женщин ад и страдания.. Махровый эгоист((NatalyОН просто нарушитель динамики чувства собственности .Чувство собственности, как Янус, имеет два "лица". Одно условно назовем "владение", другое "принадлежность". Если я чем то или кем-то владею, то это мне принадлежит. Если это предмет, то все как-то проще. Динамика и взаимосвязь между двумя "лицами" чувства собственности: владения и "принадлежности", почти не заметна. Но иногда вылезает, конечно. Например, возишься со своим автомобилем, намаешься и думаешь: а это он мне принадлежит или я ему?! В конце-то концов! И хочется взять молоток и стукнуть. (Здесь как-то хочется поставить два смайлика, рассерженный и подмигивающий с улыбкой). Ну, а если речь идет о чувстве собственности одного человека на другого человека, то все сразу безумно усложняется. Тогда одна сторона, один человек владеет, а другая сторона, другой человек принадлежит. И они испытывают полярные чувства: владеющий - "Я владею", принадлежащий - "Я принадлежу". Легко когда-то было с рабами. В смысле осмысления процессов, я имею ввиду. Раб - это просто говорящий предмет. А вот сейчас, кто кем владеет, кто кому принадлежит, не очень то и понятно. Рабства ведь нет. И вступая в супружеские или дружеские отношения мы тем самым предъявляем на своих партнеров модернизированное чувство двухсторонней собственности. И та сторона, которая принадлежит, тоже владеет тем, кто ею владеет. Правда, запутанно звучит? Как будто какой-то трэш. - Моя жена мне принадлежит! - А ты ей? - Ну, я ей тоже принадлежу, только немножечко, как в примере с предметом. - Так она, что предмет? - Нет, она человек, женщина, жена... А жена должна принадлежать мужу! - А что думает по этому поводу жена? (снова хочется поставить смайлик) - А жена тоже считает, что я принадлежу ей. - А ты с этим согласен? - Ну, наверное, да... Стоп-стоп- стоп, как же все это совместить?! Совместить, конечно, можно и нужно, но "крыша" без тренировки пытается периодически съезжать. Если крышу насильственно удерживать, то можно сложить формулу двойственного чувства собственности в современном супружестве. Муж владеет женой, жена ему принадлежит. При этом одновременно, обоюдно и встречно жена владеет мужем, муж ей принадлежитЧувство собственности - это явление динамическое. В каждый конкретный момент чувство собственности и принадлежности, как у каждого из супругов, так и в целом у пары могут быть разные. Дело в том, что чувство владения кем-то и принадлежности кому-то сочетаются довольно сложно. В один и тот же момент удается чувствовать либо чувство владения, либо чувство принадлежности. Иллюзорное впечатление об одновременности возникает только тогда, когда чувство владения и чувство принадлежности сменяют друг друга с такой большой частотой, что как бы сливаются. Как вспышки в лампочке или мигание монитора сливаются в один поток света и изображения. Реально же это цикл, в котором постоянно происходят переключения с чувства владения кем-то на чувство принадлежности ему же. А потом с чувства принадлежности на чувство владения.NatalyНо вот что-то случается. И тогда указанная спокойная как бы мигающая динамика сразу меняется. Тот, кто буквально минуту тому назад чувствовал, что муж (жена) ей (ему) безраздельно и полностью принадлежит, читает в телефоне партнера любовное смс, отправленное ее мужу (его жене) каким-то другим человеком. И вот чувство собственности "взрывается", а его лица начинают болезненно сменять друг друга и конфликтовать между собой. Обманутый партнер начинает остро чувствовать, что муж (жена) уже ему (ей) больше не принадлежит совсем, а принадлежит душой и телом своей любовнице (любовнику). Но, о ужас, именно в этот момент именно обманутый партнер особенно остро начинает чувствовать, что он до сих пор еще всецело принадлежит своему мужу (своей жене). И очень хочет и дальше принадлежать. Но уже не может, так как это очень больно! Кажется, что от этой боли может спасти одно: чтобы она (он) и дальше ему (ей) принадлежала (принадлежал). Но это уже фатально невозможно! И внутри у обманутого партнера сразу же загораются адские огни ревности и чувства, что меня предали. А, главное, обокрали! Есть у этой медали и другая сторона. У другого участника драмы свои проблемы, свой "кордебалет". Во время измены ведь казалось, что присвоение нового любовного партнера - это только однозначно прибыль: теперь я двумя людьми любовно владею. Как кот Матроскин двумя коровами. Ан нет! Придется выбирать. Хоть и очень не хочется. Удержать двоих не получится. Терять своего старого партнера не хочется. Приятно думать, что он до сих пор тебе всецело принадлежит. И когда он уходит, хочется отречься от нового партнера и сохранить старого. И у многих в этой точке появляется очень интересный феномен. У изменщика (изменщицы) есть огромный соблазн почувствовать, что ему будут, не смотря ни на что, принадлежать всецело оба партнера, старый и новый. Для многих это двойное владение - очень сладкое чувство. Чувство собственности на свободных людей. И за этот приз многие готовы побороться. Для этого нужно противопоставить чувство владения и чувство принадлежности. Я господин. Я владею, но не принадлежу... А ты только принадлежишь, но не владеешь... Ну, в общем сюжет для Доминирования и Подчинения в БДСМ. Да, там это возможно, если твои партнеры Нижние. Правда владеть Нижними не так сладко, как завладеть свободным человеком... И сделать его Нижним. Вот на такие игры нас может толкать двуликое чувство собственности на других людей... Можно что-то сделать? Наверное нет. слишком глубоко сидит это чувство. Можно осознавать его влияние и через осознание освобождаться от него. Или играть с ним. Выбор у каждого свой.Валентин ПоляковОтвечаю. Да что Вы говорите! Если Ад и страдания, то только у него! Простите, отвлёкся. А бабам все по... простите, не буду уточнять! Жена не знала о любовнице в Крыму, так что и страдать ей было не от чего! Любовница знала, что есть жена и есть сын, но её это много лет устраивало. Даже родила! И всё её устраивало. Знаете, есть такие женщины, которые не любят долгого общения с мужчинами, обычно это жёны вахтовиков, дальнобойщиков, моряков, рыбаков. Вообще всегда решение о том, рожать или не рожать, принимает женщина, но ответственность почему-то ложится на мужчину, хотя его роль сводится к тому, что случайный сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку. Да и вправе прервать беременность только женщина... П.С. Невольно вспомнился сюжет советского кинофильма «Осенний марафон», его герой...Natalyад и страдания от чего? от того, что чувство собственницы ущемлены? как так я им владею но не полностью он находится как бы в сособственности с той другой теткой, это как в ЖКХ общедолевая собственность общедомовое имущество? ))) ха-ха-ха это когда не установлены чёткие границы владений так что ли? а муж мужик он что предмет или вещичка такая?NatalyНе секрет, что отношения, в которых задействованы трое — мужчина, его законная супруга и любовница — могут длиться годами. Ведь люди привыкают ко всему, даже к плохому. Жаль только, что плохое от этого лучше не становится, а день за днем отравляет наше существование.В наиболее «привилегированном» положении в тройственном союзе находится мужчина: во-первых, у него есть выбор, а во-вторых, он играет в приятную, хоть изматывающую игру, наблюдая, как за него борются две женщины. Представительницам прекрасной половины человечества приходится куда тяжелее. Одни жалеют законных жен, другие — любовниц, а ведь по гамбургскому счету плохо обеим. Любовница и ее жертвы Если любовница женатого мужчины по-настоящему в него влюбляется и начинает рисовать себе идеальные картины совместного будущего, забывая о наличии жены и детей, то она может очень сильно пострадать. Самый большой риск — потерять тот ресурс, который ничем нельзя восполнить, ресурс, определяющий все, что мы делаем и как живем, — время. Женщина может годами надеяться на то, что ее статус изменится, даже если вслух утверждает, что ей ничего не надо от любимого мужчины, кроме него самого. Она искренне верит, что любимый мужчина сделает ради нее самый главный шаг. Он бы давно его сделал, ведь он так устал от мегеры-жены, просто у «мегеры» диабет, больное сердце или склонность к суициду (нужное подчеркнуть), да и дети опять же. Он как человек порядочный просто не может так с ними поступить и оставить без матери, иначе бы давно ушел. Однако статистика неумолима: если мужчина принимает решение уйти, то чаще всего это происходит в первые полтора года с момента начала отношений. Эндорфиновая влюбленность помогает мужчине сделать этот шаг, хотя иногда люди создают общее пространство и после 10 лет тайных отношений. Однако это скорее исключение, нежели правило. Законная супруга и ее жертвы Женщина, которая встретилась с ситуацией, когда открывается связь мужа на стороне, переживает сильнейший удар. Она переживает утрату внимания и прежней любви, да еще и получает мощный удар по самооценке. В этот момент женщина оказывается перед выбором, и от того, какое внутреннее решение она примет и какую стратегию и тактику изберет, будет зависеть очень многое. Часто женщины буквально развязывают военные действия. Супруга и любовница воюют даже не за конкретного мужчину. Скорее это борьба между двумя особями женского пола — для кого-то за семейный статус, за право чувствовать себя привлекательнее другой; для кого-то за ресурс, за отцовство для своих детей, за настоящую любовь. Супруга, которая решает во что бы то ни стало сохранить семью, жертвует очень многим. Мужчина, чувствуя свою безнаказанность, начинает диктовать свои условия, и жена, как и любовница, годами находится в режиме ожидания, что связь прекратится, а состояние отвержения и холода ранит и заставляет страдать.NatalyМужчина и его бонусы В любовном треугольнике партнер, который находится в браке, обычно великолепно управляет отношениями. Да, он устает, изнашивается, но при этом знает, в какой момент что и кому сказать, чтобы сохранить чувство безопасности и романтические переживания. Кроме того, наличие любовницы служит своеобразным домкратом для поднятия самооценки у тех мужчин, которые где-то глубоко в душе убеждены в том, что они недостойны. Подобные типы привыкли использовать женщин и их эмоции для подкормки собственного самолюбия и нарциссического «Я». Время думать о себе Очень часто как минимум у двух сторон в любовном треугольнике все внимание сосредоточено на партнере, на его переживаниях, на его решении, на его отношениях, на его гаджетах и социальных сетях, на просмотр страниц его любовницы, жены или даже сотрудниц. Все это поглощает женщину и снижает уровень ее магнетизма. Утрачивая самих себя, мы теряем энергию и становимся неинтересны близкому человеку. Все просто: если мы теряем свое «Я», то о каких отношениях и диалоге может идти речь? Для собственного психологического здоровья очень важно очертить определенные границы, найти в себе ресурсы и силы заботиться о самой себе. Если ситуация «замораживается» в таком больном варианте, то имеет смысл принимать какие-то решения. Чем длительнее нахождение в токсичном треугольнике, тем меньше сил что-то менять. У женщин, включенных в него, развиваются достаточно тяжелые реактивные депрессии, так что приходится обращаться за помощью уже не к психологу, а к врачу-психиатру. Каждой женщине полезно чувствовать, когда сама она владеет ситуацией, а когда поток жизни, вернее, негативных обстоятельств и решений других людей, несет ее к чужим целям. В любой момент жизни можно многое поменять, принять на себя ответственность и перестать быть жертвой обстоятельств или характера и совести других людей. Главное — мы просто обязаны помнить, что мы пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми и у нас есть самый главный и любящий человек, который не предаст никогда, — это мы сами.Комментировать
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