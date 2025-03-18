Отложенная пенсия как инвестиция: Госдума раскрыла секрет увеличения выплат для бизнесменов

Почему отсрочка выхода на заслуженный отдых принесет предпринимателям тысячи рублей дополнительно «Можно добровольно уплачивать дополнительные страховые взносы, что позволит накопить больше пенсионных баллов», — заявил Алексей Говырин, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.
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