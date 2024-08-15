В Перми на Парковом власти хотят построить новый бассейн

Власти Перми планируют построить новый бассейн в микрорайоне Парковый. Об этом сегодня шла речь на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке, куда мэрия краевой столицы обратилась с заявлением об установлении на участке под предполагаемую стройку зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3.