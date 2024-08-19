Один из мостов через реку Днепр в Смоленске может исчезнуть

При проверке Петропавловского моста комиссия выявила множество дефектов В Смоленске прошла выездная комиссия по обследованию технического состояния Петропавловского моста, через который пролегает улица Дзержинского.
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