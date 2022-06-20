В Кремле заявили, что американские наемники не подпадают под Женевскую конвенцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал плененных на Украине американцев «солдатами удачи», участвовавшими в нападениях на российских военных, и дал понять, что они не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции.
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