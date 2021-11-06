Власти Татарстана вводят QR-коды на поездки в общественном транспорте

Президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в субботу, 6 ноября, заявил, что в республике после воскресенья, 7 ноября, нерабочие дни продлеваться не будут, однако отметив необходимость введения новых ограничительных мер.
Президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в субботу, 6 ноября, заявил, что в республике после воскресенья, 7 ноября, нерабочие дни продлеваться не будут, однако отметив необходимость введения новых ограничительных мер.
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