Комсомольская правда

103 505 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником или асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    мошенник и брехун и полное ничтожество. ему даже отвечать западло. .Илон Маск приглас...

Власти Татарстана вводят QR-коды на поездки в общественном транспорте

Власти Татарстана вводят QR-коды на поездки в общественном транспорте

Президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в субботу, 6 ноября, заявил, что в республике после воскресенья, 7 ноября, нерабочие дни продлеваться не будут, однако отметив необходимость введения новых ограничительных мер.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх