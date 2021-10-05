Группа кораблей Каспийской флотилии вышла в море для проведения итоговой проверки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 октября. /ТАСС/. Разнородная группировка кораблей Каспийской флотилии вышла в море для сдачи итоговой проверки за 2021 учебный год, сообщили в понедельник в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии