Группа кораблей Каспийской флотилии вышла в море для проведения итоговой проверки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 октября. /ТАСС/. Разнородная группировка кораблей Каспийской флотилии вышла в море для сдачи итоговой проверки за 2021 учебный год, сообщили в понедельник в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).