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Царьград

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Ограничить доступ квадроберам в школы предложили в свердловском родкоме

Ограничить доступ квадроберам в школы предложили в свердловском родкоме

Родители полагают, что квадроберы могут рисковать своим здоровьем и угрожать одноклассникамОграничить доступ квадроберам в школу предложила председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

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Комментарии
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Comandor
А может их в зоопарк? Или в джунгли?
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